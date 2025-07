Giovani avvocati Aiga, Vasile riconfermato presidente: eletto il consiglio direttivo

Nel corso dell’incontro, a seguito della relazione finale del presidente sulle attività associative del biennio 2023/2025, si è proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo

Gela. Si è tenuta, in tribunale, l’assemblea ordinaria dei soci di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sezione Gela. Nel corso dell’incontro, a seguito della relazione finale del presidente sulle attività associative del biennio 2023/2025, si è proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo per il biennio 2025-2027, alla quale si è pervenuti per acclamazione. È stato riconfermato alla presidenza di sezione l'Avv.Pierangelo Vasile. Il nuovo consiglio direttivo è composto come di seguito, vicepresidenti Avv.Alessandra Greco, Avv.Francesco Incardona; segretario Avv. Federica Casisi; tesoriere Avv. Francesco Minardi; consiglieri di sezione Avv. Vincenzo Vasta, Avv. Stefano Scepi, Avv. Giada Scerra, Avv. Graziano Arancio (s), Avv. Angelo Cafà (s), Avv. Maria Vittoria D’Arma (s). Consigliere nazionale, Avv. Liborio Sciagura. Coadiuveranno il Direttivo, l’Avv. Gianni Tomasi (eventi), l’Avv. Dalila Di Dio (editoria e social media), l’Avv. Graziano Arancio (editoria) e l’Avv. Dafne Rimmaudo (editoria). "Nel ringraziare i consiglieri uscenti per il prezioso contributo offerto durante il trascorso biennio, la sezione Aiga di Gela augura buon lavoro al direttivo appena insediato, per le sfide che lo attendono nel biennio 2025/2027", si legge in una nota.