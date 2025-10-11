Giovane in escandescenze a Caposoprano, giunti anche i poliziotti: trasferita in ospedale

Si trattarebbe di una ragazza con disturbi psichici, più volte arrivata in ospedale, dal quale si è regolarmente allontanata

Gela. Si troverebbe in uno stato psichico alterato. Una giovane, in serata, ha iniziato a dare in escandescenze, nei pressi di un'attività commerciale, a Caposoprano. Pare che da qualche giorno la sua presenza sia stata notata da esercenti e residenti. Si trattarebbe di una ragazza con disturbi psichici, più volte arrivata in ospedale, dal quale si è regolarmente allontanata. I poliziotti intervenuti hanno cercato di convincerla a farsi accompagnare in ambulanza proprio nel nosocomio. Alla fine, la ragazza è stata trasferita per accertamenti.