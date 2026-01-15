Giovane ferito da un colpo di arma da fuoco, perquizioni e accertamenti tecnici: indagine per risalire a chi ha sparato

L'indagine è in corso e non è la prima volta che possibili contrasti vengono risolti con le armi

Gela. Gli investigatori sembrano avere già una pista piuttosto delineata da seguire, rispetto a quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando un giovane è rimasto ferito a un piede, raggiunto almeno da un colpo di arma da fuoco. Si è sottoposto alle cure dei medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele” ma le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri, da subito, dopo essersi recati in ospedale, hanno avviato verifiche e approfondimenti. Si cercherà di risalire a chi ha sparato. Sono partite perquisizioni e sono in essere accertamenti tecnici. L'indagine è in corso e non è la prima volta che possibili contrasti vengono risolti con le armi. I pm della procura stanno coordinando l'attività, condotta dai militari dell'arma. Non sono da escludere eventuali sviluppi. Sembrerebbe che il ventitreenne sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco, probabilmente mentre si trovava in strada.