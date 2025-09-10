Giovane ferita a una spalla da un colpo di arma da fuoco, non è grave: si è recata in ospedale
A cura di Rosario Cauchi
Gela. Una giovane è stata ferita a una spalla, da un colpo di arma da fuoco. Si è recata in ospedale ma non è in gravi condizioni. I carabinieri hanno avviato verifiche. Allo stato, pare che la giovane, Simona Maganuco, non abbia riferito nulla sulla dinamica di quanto accaduto. Qualche anno fa venne coinvolta in una vicenda analoga, sempre a seguito di spari, in quel caso dopo un alterco.