Giorrannello: "Un premio sportivo per le formazioni locali intitolato a Franco Gallo"
Secondo Giorrannello, in questo modo la città può rendere omaggio non solo alle prestazioni sportive delle società locali ma principalmente alla figura di Gallo
Gela. Un premio annuale, che celebri la migliore formazione del panorama sportivo locale, quanto a risultati ottenuti, intitolato al giornalista Franco Gallo, prematuramente deceduto negli scorsi mesi. Una mozione è stata presentata, in tal senso, dal consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello. Per il consigliere, l'amministrazione comunale deve assumere l'impegno a predisporre tutto il necessario, compresa una commissione che valuti i parametri per il riconoscimento del premio sportivo, da rendere appuntamento fisso annuale. Secondo Giorrannello, in questo modo la città può rendere omaggio non solo alle prestazioni sportive delle società locali ma principalmente alla figura di Gallo, che nel suo lavoro si è sempre speso per lo sviluppo dell'immagine sportiva della città, soprattutto con la passione sconfinata per il Gela calcio.