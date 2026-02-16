“Giorno del ricordo 2026”, al Majorana un incontro tra storia, memoria e arte

Il Giorno del Ricordo si conferma così non solo una ricorrenza istituzionale, ma un momento autentico di educazione alla memoria, in cui storia, testimonianza e arte si intrecciano per dare voce a chi troppo a lungo è rimasto inascoltato.

Gela. L’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Gela promuove un importante momento di riflessione in occasione del Giorno del Ricordo 2026, dedicato alla memoria dell’Esodo giuliano-dalmata. L’evento, dal titolo “Memoria dell’Esodo – Testimonianza da Pola tra Storia e Arte”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire una delle pagine più complesse e dolorose del Novecento italiano, offrendo agli studenti e alla comunità scolastica un’occasione di confronto diretto con la storia attraverso testimonianze, parole e linguaggi artistici.

Ad aprire l’incontro i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “E. Majorana”, Linda Bentivegna, e della Dirigente Scolastica dell’I.C. “San Francesco Capuana”, Maria Lina La China.

L’introduzione è stata affidata alla docente di lettere Sonia Madonia, per l’I.I.S.S. “E. Majorana” che ha guidato i presenti nell’inquadramento storico e culturale del tema.

Momento centrale della mattinata l’intervento di Romano Bosich, esule italiano e autore del libro “Non capivo. Parole reali che la storia nasconde”, un’opera che raccoglie parole e testimonianze capaci di restituire voce e umanità a chi ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’esodo da Pola. La sua presenza ha offerto agli studenti un’occasione preziosa per ascoltare un racconto diretto, capace di trasformare la storia studiata sui libri in memoria viva e condivisa.

A completare il percorso una mostra dei lavori artistici realizzati dagli studenti del Liceo e delle Scuole Secondarie di primo grado del territorio. L’arte diventa così strumento di rielaborazione e consapevolezza, permettendo ai giovani di esprimere emozioni, riflessioni e interpretazioni personali su un tema di grande rilevanza civile.

Attraverso questo evento, l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” rinnova il proprio impegno nella promozione della memoria storica e nella formazione di cittadini consapevoli, capaci di comprendere il passato per costruire un futuro fondato sul rispetto, sul dialogo e sulla conoscenza.