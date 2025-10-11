Giornate per l'ambiente, volontari impegnati nel ripulire un'area: iniziativa lanciata da McDonald's

Pulizia condotta da volontari

Gela. L’obiettivo, sostenuto da McDonald's, è ambizioso e concreto: contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e promuovere una cultura della sostenibilità e della responsabilità condivisa, attraverso "Le giornate insieme a te per l'ambiente". A livello nazionale, il progetto toccherà 150 tappe in tutta Italia, coinvolgendo oltre 100 enti e associazioni locali e più di 6.000 volontari. A Gela, la giornata di pulizia si è svolta nel quartiere Macchitella, nei pressi del noto fast food, punto di riferimento per tanti giovani e famiglie. A prendere parte all’iniziativa, oltre ai dipendenti, cittadini e volontari, armati di guanti, pinze e tanta buona volontà. Alla mattinata di sensibilizzazione ambientale ha partecipato l’assessore all’Ambiente Giuseppe Fava, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per il decoro e la tutela del territorio. “Queste iniziative dimostrano che con la partecipazione di tutti si possono ottenere risultati tangibili. Il rispetto per l’ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani, ma cresce grazie a momenti di comunità come questo", ha detto. La tappa gelese ha contribuito al raggiungimento dei risultati complessivi del progetto: 4.000 sacchi di rifiuti raccolti in tutta Italia, pari a circa 13 tonnellate di materiale, un traguardo che testimonia l’efficacia e la forza del lavoro di squadra. Oltre alla pulizia degli spazi pubblici, l’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la sostenibilità è una responsabilità condivisa, e ogni cittadino può fare la differenza. Con azioni concrete come quella di oggi, Gela si conferma una città attiva e sensibile ai temi ambientali, pronta a fare la sua parte per un futuro più pulito e sostenibile.