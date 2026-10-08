Domani e sabato l'iniziativa del Dipartimento di salute mentale dell'Asp di Caltanissetta, con istituzioni, operatori e associazioni del territorio.

Niscemi - Domani e sabato la città ospita la Giornata mondiale della salute mentale, promossa dal Dipartimento di salute mentale dell'Asp di Caltanissetta con il patrocinio del Comune. Due giorni di incontri e iniziative aperte alla cittadinanza, pensati per coinvolgere studenti, famiglie e associazioni.

Si parte venerdì 9 ottobre, alle 8:30, al liceo scientifico "Leonardo Da Vinci", dove gli operatori del dipartimento incontreranno i ragazzi. Previsto anche un videocollegamento con il rapper Filippo Castaldo.

Sabato 10 ottobre, giorno della ricorrenza, il confronto si sposta alla biblioteca comunale "Mario Gori" con il convegno "La comunità di Niscemi si interroga e si confronta". Alla mattinata sarà presente il sindaco Massimiliano Conti, insieme al management dell'Asp, ai professionisti dell'azienda sanitaria e alla rappresentante niscemese all'Ars. Due i temi al centro dei lavori: le dipendenze, dalla prevenzione alla cura, e il percorso dalla cura all'inclusione.

Nella stessa mattinata, in piazza Vittorio Emanuele III, "La piazza si anima con laboratori scenico creativi": le associazioni del territorio, dal volontariato ai club di servizio, dalle realtà teatrali alle comunità, proporranno attività aperte a tutti, con l'unità mobile dell'Asp a disposizione dei cittadini. Spazio anche alla poesia, con letture accompagnate dalle note di un flauto.