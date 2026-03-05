Giornata dei beni culturali siciliani, visita guidata allo scavo archeologico dell'ex orto Fontanelle
Gela. In occasione della giornata dei beni culturali siciliani, che si celebrerà il 10 marzo, il Comune promuove un momento di apertura e valorizzazione del patrimonio archeologico della città. Il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme all’assessore Romina Morselli, comunica che è stata organizzata una visita guidata all’aperto presso lo scavo archeologico situato all’interno dell’area di orto Fontanelle. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per cittadini e appassionati di storia, al fine di conoscere da vicino uno dei siti archeologici di particolare interesse del territorio e di approfondire il valore storico e culturale delle testimonianze presenti. La visita guidata si svolgerà martedì 10 marzo, dalle ore 10 alle ore 12. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e riscoperta del patrimonio culturale della città, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici che raccontano la storia millenaria di Gela.