Giorgetti “Scostamento di bilancio è un passo consapevole da linea di prudenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Sullo scostamento di bilancio ricordo che l'attivazione della clausola è un passo consapevole di deviazione rispetto alla linea di sostenibilità e prudenza: lo 0,3% n più di defici...

ROMA (ITALPRESS) - "Sullo scostamento di bilancio ricordo che l'attivazione della clausola è un passo consapevole di deviazione rispetto alla linea di sostenibilità e prudenza: lo 0,3% n più di deficit per energia e difesa, sono qualcosa che la commissione europea riconosce, e che i mercati hanno riconosciuto compatibile con un percorso di sostenibilità della finanza del debito pubblico italiano. Per questo il governo si ritiene sufficientemente motivato nel chiederlo a questo parlamento".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nell'aula della Camera, in merito al documento programmatico di economia e finanza pubblica. "Naturalmente questo 0,3% , relativo alla difesa, deriva da obblighi internazionali - ha aggiunto Giorgetti - e impegni che il Paese ha preso nel tempo. Quello relativo all'energia è frutto di un lavoro che il governo ha svolto a livello di commissione, che ha concesso questo spazio, che sarà volto ad investimenti per garantire la sicurezza energetica e anche volta a dare sostegno, in modo selettivo e temporaneo, a famiglie e imprese in difficoltà. L'iter è in corso, non si è concluso, ma riteniamo che la richiesta sia dovuta".

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(ITALPRESS).