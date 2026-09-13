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Giorgetti “Lavoriamo a fisco agevolato su giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "Penso che gli aumenti stipendiali che potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età, potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 16:00
Giorgetti “Lavoriamo a fisco agevolato su giovani” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Penso che gli aumenti stipendiali che potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età, potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato, io ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del Governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso". Così, in collegamento con la festa nazionale dell'Udc in corso a Roma, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla prossima Legge di bilancio.

"Penso che questo successo possa essere in qualche modo trasferito, con i dovuti accorgimenti, anche sugli eventuali aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani dalle aziende, ci vuole la collaborazione, chiaramente, dei datori di lavoro e la disponibilità da parte dello Stato dell'Amministrazione finanziaria di riconoscere questo tipo agevolazione, ma credo che su questo si possa lavorare. E' uno dei tanti temi che affronteremo nelle prossime settimane".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 13 settembre 2026

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