Gioia ed emozione, primo giorno di scuola in città: esordio anche per gli alunni della "Verga"

Prima campanella per gli alunni della scuola "Verga"

Gela. Ha riecheggiato stamattina la prima campanella del nuovo anno scolastico per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Tanta emozione, all’istituto comprensivo “Giovanni Verga”, per il primo giorno. Emozione condivisa non solo dai piccoli alunni ma anche dagli insegnanti, oltre che dalla preside Viviana Aldisio.

“Ogni anno è un anno nuovo, le scuole si auto impartiscono delle novità grazie ad autonomia scolastica e grazie ad una progettualità frutto di un lavoro interno negli istituti - commenta il dirigente scolastico - il futuro sono i nostri alunni e lavoreremo per un domani principalmente di libertà e di pace per i nostri studenti”.

Tanti sorrisi ed altrettanta voglia di ricominciare per i bambini, entusiasti di ripartire e di rivedere i volti dei propri compagni di scuola dopo la stagione estiva.

I bambini sono stati introdotti all’interno delle proprie classi con una mini sfilata accompagnati dai propri genitori, alcuni emozionati per il nuovo cammino intrapreso dai propri piccoli. Discorso che riguarda in particolare i cosiddetti “primini”, che faranno conoscenza di un mondo a loro estraneo.

Un augurio anche da parte dell’assessore all’istruzione Peppe Di Cristina per il nuovo anno didattico.

“Oggi inizia un nuovo anno didattico - dichiara Di Cristina - per noi la scuola è l’istituzione più importante e cercheremo di sostenerla con tutti i mezzi a nostra disposizione”.