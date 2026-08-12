Giochi in Spiaggia, a Manfria undici anni di divertimento per i bambini

All’ex Lido Orlando torna l’appuntamento organizzato da Marco Abbate e Peppe Passaniti. Tanti bambini coinvolti tra giochi d’acqua e attività di gruppo.

Gela. È iniziata a Manfria l’undicesima edizione dei Giochi in Spiaggia, l’iniziativa dedicata ai bambini organizzata, come ormai da tradizione, da Marco Abbate e Peppe Passaniti, con il prezioso supporto di Luciano, Paride, Gaetano, Antonio e Davide.

La prima giornata si è svolta presso l’ex Lido Orlando, dove tanti bambini hanno partecipato a giochi d’acqua, attività di gruppo e momenti di allegria, trasformando la spiaggia in una grande area dedicata al divertimento e alla socialità.

Un appuntamento che Marco e Peppe portano avanti ormai da undici anni, con l’obiettivo di regalare ai più piccoli occasioni di svago durante l’estate e, allo stesso tempo, creare momenti di aggregazione per tutta la comunità.

A seguire l’iniziativa con entusiasmo anche i genitori, che sottolineano come a Manfria, durante la stagione estiva, le occasioni di intrattenimento dedicate alle famiglie siano ancora limitate. Oltre agli appuntamenti musicali al tramonto, infatti, sono poche le iniziative pensate specificamente per bambini e famiglie.

I Giochi in Spiaggia torneranno domenica 16 agosto, dalle 10 alle 12.30, per una nuova mattinata all’insegna del gioco, dell’acqua e della condivisione.

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’estate di Manfria, nato dalla passione e dall’impegno di chi, da undici anni, continua a dedicare tempo ed energie per regalare un sorriso ai più piccoli.