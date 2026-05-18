"Giardini Demetra e Kore" riconosciuti dal Comune: "Bellezza dal lavoro dei volontari"

È stata avanzata inoltre la richiesta di riconoscere ai volontari che hanno dato vita ai "Giardini di Demetra e Kore" una benemerenza civile

Gela. La riqualificazione di una vasta area di costa, ormai ribattezzata "Giardini di Demetra e Kore", sul lungomare Federico II di Svevia, pienamente istituzionalizzata dall'ente comunale. In serata, il civico consesso ha accolto all'unanimità la mozione presentata dal gruppo civico di "Una Buona Idea". L'associazione "Gela che cambia", che da anni lavora con tanti volontari in quell'area, è riuscita a riconvertirla: da zona in degrado a bellezza fatta da baie e spiagge, con relativi accessi. La capitaneria di porto, presente in aula, ha collaboratore all'iter, su un piano tecnico. "Quello che vogliamo fare, da sempre - dice il presidente dell'associazione Renato Messina - è dare un messaggio chiaro alla città. La bellezza può prevalere sempre. Noi ci siamo messi al lavoro, senza chiedere nulla a nessuno. La nostra è un'azione per la città. Oggi, un tratto di spiaggia che era abbandonato e trasformato in discarica, attira turisti e bagnanti che arrivano da tanti centri limitrofi". Messina, il segretario Emanuele Sacco e i tanti volontari, erano presenti durante la discussione della mozione, in consiglio. L'amministrazione comunale ha sposato in pieno lo sforzo dei volontari e proprio dal gruppo civico e dal consigliere Paolo Cafa', con l'avallo del sindaco e della giunta, è stata avanzata inoltre la richiesta di riconoscere ai volontari che hanno dato vita ai "Giardini di Demetra e Kore" una benemerenza civile.