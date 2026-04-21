Giardinelli, grosso ramo si stacca e finisce in strada

Non si registrano conseguenze per le persone

Gela. Un ramo di grosse dimensioni si è staccato da un pino, cadendo improvvisamente al suolo, a Giardinelli. L’episodio è avvenuto in una delle aree residenziali della zona, già segnalata nei giorni scorsi per la presenza di alberi ritenuti potenzialmente pericolosi. Non si registrano conseguenze per le persone ma il crollo ha provocato momenti di forte apprensione tra i presenti. Il comitato di quartiere, già attivo sul tema della sicurezza del verde urbano, torna a chiedere interventi urgenti. “È la dimostrazione che il problema è reale e non più rinviabile – sottolineano i rappresentanti – serve un controllo immediato e sistematico degli alberi presenti nel quartiere”. I residenti chiedono ora un sopralluogo tempestivo da parte delle autorità competenti e interventi di manutenzione straordinaria per evitare nuovi episodi. Nel frattempo, resta alta l’attenzione nella zona.