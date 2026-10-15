Gianni Carfì sul podio nello slalom di Torregrotta

Tra pioggia e asfalto insidioso, il pilota gelese conquista un prezioso terzo posto di classe nella gara del tricolore slalom Aci Sport.

Gela. Prestazione di carattere per Gianni Carfì alla 31ª edizione dello Slalom Torregrotta-Roccavaldina, prova valida per il Campionato Italiano Slalom Aci Sport. Il pilota gelese è riuscito a conquistare il terzo posto di classe al termine di una gara resa ancora più impegnativa dalle condizioni meteorologiche avverse.

Sui tremila metri del tecnico e selettivo tracciato peloritano, Carfì ha dovuto fare i conti non soltanto con la concorrenza dei migliori specialisti della disciplina, ma anche con la pioggia che ha reso l'asfalto particolarmente insidioso. Nonostante le difficoltà, il campione gelese è riuscito a portare la sua Radical - Suzuki fino al traguardo, centrando un risultato di prestigio.

«Al nastro di partenza c'erano i migliori assoluti di questa specialità - commenta Gianni Carfì -. Il terzo posto di classe profuma di vittoria, considerato anche l'insidioso tracciato, molto tecnico, con ulteriore difficoltà creata dal meteo».

La seconda manche è stata infatti fortemente condizionata dal maltempo. La pioggia intensa caduta nel tratto finale del percorso ha provocato rallentamenti e costretto alcuni concorrenti a rinunciare alla prova, aumentando ulteriormente il coefficiente di difficoltà della competizione.

In un contesto così complesso, il podio conquistato da Carfì assume un valore ancora maggiore e conferma la competitività del pilota gelese anche nei confronti dei migliori interpreti nazionali dello slalom.