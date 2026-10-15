Quotidiano di Gela

Gianni Carfì sul podio nello slalom di Torregrotta

Tra pioggia e asfalto insidioso, il pilota gelese conquista un prezioso terzo posto di classe nella gara del tricolore slalom Aci Sport.

A cura di Luca Maganuco Luca Maganuco
15 ottobre 2026 15:25
Gianni Carfì sul podio nello slalom di Torregrotta -
Sport
Motori
Condividi

Gela. Prestazione di carattere per Gianni Carfì alla 31ª edizione dello Slalom Torregrotta-Roccavaldina, prova valida per il Campionato Italiano Slalom Aci Sport. Il pilota gelese è riuscito a conquistare il terzo posto di classe al termine di una gara resa ancora più impegnativa dalle condizioni meteorologiche avverse.

Sui tremila metri del tecnico e selettivo tracciato peloritano, Carfì ha dovuto fare i conti non soltanto con la concorrenza dei migliori specialisti della disciplina, ma anche con la pioggia che ha reso l'asfalto particolarmente insidioso. Nonostante le difficoltà, il campione gelese è riuscito a portare la sua Radical - Suzuki fino al traguardo, centrando un risultato di prestigio.

«Al nastro di partenza c'erano i migliori assoluti di questa specialità - commenta Gianni Carfì -. Il terzo posto di classe profuma di vittoria, considerato anche l'insidioso tracciato, molto tecnico, con ulteriore difficoltà creata dal meteo».

La seconda manche è stata infatti fortemente condizionata dal maltempo. La pioggia intensa caduta nel tratto finale del percorso ha provocato rallentamenti e costretto alcuni concorrenti a rinunciare alla prova, aumentando ulteriormente il coefficiente di difficoltà della competizione.

In un contesto così complesso, il podio conquistato da Carfì assume un valore ancora maggiore e conferma la competitività del pilota gelese anche nei confronti dei migliori interpreti nazionali dello slalom.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela