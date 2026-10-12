Ghelas, via libera alle conciliazioni sul tfr: "Bilancio entro metà novembre"

Nei prossimi giorni, il management e gli stessi lavoratori finalizzeranno in sede di ufficio provinciale del lavoro

Gela. L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano, ha dato l'assenso finale alle conciliazioni che il management Ghelas ha definito, in questi mesi, con i lavoratori sul tema delle quote mai versate del tfr. È stato proprio il primo cittadino, in giornata, durante l'assemblea della società in house, convocata dal manager Guido Siragusa, a dare il via libera. Per un periodo di otto anni, durante le gestioni passate della multiservizi, è mancato un versamento costante delle quote che l'attuale guida aziendale ha progressivamente ricostruito, fino alle proposte di conciliazione, che permetteranno ai dipendenti di ottenere ciò che gli spetta in un lasso di tempo fino al 2029. Nei prossimi giorni, il management e gli stessi lavoratori finalizzeranno in sede di ufficio provinciale del lavoro. "Inizialmente, la situazione sembrava veramente molto grave, finanziariamente parlando - dice il sindaco - perché l'ammontare tra sorte capitale, interessi e mora andava verso cifre superiori ai 500 mila euro. Le verifiche condotte dall'azienda, attraverso un legale e i consulenti, hanno permesso di ridurre almeno del quaranta per cento la sorte capitale e quasi di azzerare interessi e mora". La definizione delle conciliazioni, sulle quali Siragusa e il suo staff lavorano da tempo, dovrebbe portare all'approvazione del bilancio aziendale non oltre metà novembre. Anche questo è un punto essenziale per la tenuta di Ghelas. "Sarà un bilancio, secondo le previsioni, in perdita di duecentomila euro ma possiamo coprire con il capitale sociale superiore a quattrocentomila euro - aggiunge Di Stefano - e poi valutare se ricapitalizzare oppure se mantenere il capitale sociale a duecentomila euro". Il sindaco ha preso atto della ricostruzione, condotta dagli uffici e dallo staff Ghelas, e dei numeri forniti. "Questa ricostruzione puntuale è fondamentale - dice inoltre - per anni, tutto questo non era mai stato fatto. Stiamo facendo un lavoro enorme. Inoltre, c'è da valutare l'aumento del costo dei lavoratori sottolineato dall'azienda e ci sarà un incontro ulteriore con il dirigente comunale del settore finanziario. Ho insistito, infine, sul fatto che tutte le somme in bilancio per le attività di Ghelas, annualmente, devono essere riconosciute alla società. Questo non sempre è avvenuto e di conseguenza i conti dell'azienda patiscono conseguenze". L'amministrazione comunale, infine, sta portando a termine l'iter per affidare all'in house il servizio di parcheggi e sosta a pagamento, "che darà una boccata d'ossigeno alla società", conclude il sindaco.