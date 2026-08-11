Ghelas, Ugl: "Ritardi nei pagamenti ai lavoratori, pronti allo stato di agitazione"

L'Ugl ritorna sulla vicenda Ghelas

Gela. "Ritardi nei pagamenti ai lavoratori e non è più ammissibile". Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario e quello Ugl terziario Patrizia Abbenanti segnalano quanto sta accadendo ai lavoratori della società in house del Comune, Ghelas multiservizi. "Sappiamo che i ritardi sono dovuti a un rallentamento dei versamenti che il Comune deve alla Ghelas - aggiungono i sindacalisti - però, questa situazione non può pesare su lavoratori che già sostengono una condizione difficile. Il Comune ha pesanti responsabilità. Se questa stasi non verrà risolta, siamo pronti a mobilitarci, dichiarando lo stato di agitazione".