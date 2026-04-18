Ghelas, Ugl: "Non diventi caso politico, lasciare fuori i lavoratori da queste vicende"

Alario riferendosi al provvedimento dell'amministrazione comunale, del quale abbiamo riferito, che intervenendo sull'atto di nomina dell'attuale manager Guido Siragusa, ha posto la scadenza del suo mandato

Gela. “Ghelas non diventi oggetto di strategie politiche”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario spiega che la multiservizi del Comune, in una fase molto delicata per la tenuta finanziaria, non può essere attraversata da tensioni, legate a decisioni che rischiano di essere solo politiche. “I lavoratori e la loro tutela devono essere lasciati fuori da situazioni di questo tipo”, aggiunge Alario riferendosi al provvedimento dell'amministrazione comunale, del quale abbiamo riferito, che intervenendo sull'atto di nomina dell'attuale manager Guido Siragusa, ha posto la scadenza del suo mandato collegandola all'approvazione del prossimo bilancio, quello 2025. Il manager non ha voluto commentare nel merito mentre il sindaco Terenziano Di Stefano ha riferito che non si tratta di una sfiducia nei riguardi dell'amministratore della società quanto invece della necessità di porre rimedio a un errore risalente al provvedimento di nomina di due anni fa. “Bisogna dare priorità alla salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori – dicono Alario e il segretario Ugl terziario Patrizia Abbenanti – partendo dal fare chiarezza, in maniera definitiva, sui tfr e sui fondi pensione”.