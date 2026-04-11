Ghelas, Ugl: "Forte attenzione su controlli finanziari, a conclusione chiederemo incontro"

Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario e il segretario Ugl terziario Patrizia Abbenanti seguono le vicende della municipalizzata

Gela. “E' fondamentale avere riscontri precisi sulla situazione finanziaria di Ghelas e siamo fiduciosi che il lavoro condotto dal management e dall'ente comunale darà risposte concrete”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario e il segretario Ugl terziario Patrizia Abbenanti seguono le vicende della municipalizzata, in una fase che vuole essere di rilancio ma sempre con la massima attenzione verso gli equilibri finanziari. Il controllo analogo condotto dall'ente comunale è in atto e il management Ghelas, affidato all'amministratore Guido Siragusa, ha inoltrato una relazione dettagliata agli uffici municipali. Allo stesso tempo, la società va verso la gestione del servizio di sosta a pagamento e parcheggi. “Per noi, la priorità rimane la tutela occupazionale – aggiungono Alario e Abbenanti – Ghelas è una società che sta risentendo dei pensionamenti e della mancanza di un vero e proprio turn over per nuove assunzioni, impossibili a seguito del dissesto comunale. Si chiedono tanti sacrifici ai dipendenti che danno ampie garanzie di piena attività, in un contesto complessivo che rimane difficile. Cercheremo di avere riscontri effettivi anche sull'annosa questione dei Tfr e dei fondi pensione, sapendo che il management sta lavorando in tal senso”. I sindacalisti Ugl non escludono, a conclusione di questa fase di verifica e di controllo, “la richiesta di un incontro con l'amministratore Ghelas per un confronto su più punti”.