Ghelas, tanti capitoli delicati ancora aperti: nuovo incarico al professionista che se ne occupa

Gela. Quella attraversata da Ghelas è una fase sicuramente che punta al rilancio pieno ma che non può prescindere dagli equilibri finanziari. Sono tanti i capitoli aperti e l'amministratore Guido Siragusa ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione con l'avvocato Emanuele Maganuco, che ormai da tempo sta seguendo tutte le vicende più delicate dell'in house. Il manager ha da poco affidato un ulteriore incarico al professionista, in materia di “gestione dei rapporti di lavoro, gestione stragiudiziale dei contenziosi sorti o che potrebbero sorgere con fornitori o terzi”. Il management, tra gli altri aspetti da non trascurare, sta svolgendo tutti gli approfondimenti necessari, richiesti dalla Corte dei Conti. Il bilancio, atteso da mesi, dovrebbe essere chiuso e presentato in assemblea, entro i primi giorni di ottobre. Siragusa, attivo in un costante dialogo con il sindaco, con la sua amministrazione comunale e con gli uffici municipali, dà forte attenzione al capitolo economico, proprio in un'ottica di tenuta dei conti. Ha autorizzato l'avvio di azioni giudiziarie avverso l'ente comunale, per il recupero di crediti del passato, ritenuti legittimi e provati. Il nuovo contratto, a regime da qualche mese, sta delineando una diversa modalità d'azione e di gestione aziendale. E' evidente però che la multiservizi deve sostenere una condizione di carenza di personale che non gli permette di operare al meglio, nonostante i lavori siano in corso in varie zone della città. L'amministrazione comunale preme per una Ghelas sempre più operativa e il management cerca di dare seguito, nella prospettiva di utili economici essenziali per salvaguardare il prossimo futuro.