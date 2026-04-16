Ghelas, si cambia: "Incarico Siragusa scade con bilancio 2025, avviso per successore"

Spetterà al sindaco valutare le candidature e i curriculum, senza dimenticare probabilmente gli assetti politici della sua maggioranza

Gela. L'amministrazione comunale, con firma del sindaco Terenziano Di Stefano, chiude la fase gestionale di Ghelas, due anni fa affidata all'attuale manager Guido Siragusa, nominato nelle ultime settimane di sindacatura dell'ex primo cittadino Lucio Greco. Per il sindaco, con il supporto tecnico del segretario generale Giovanni Curaba, il mandato di Siragusa è da ritenersi concluso, avendo coperto tre esercizi. Concretamente, la gestione Siragusa, stando a una determina appena pubblicata, si chiuderà entro fine aprile con la convocazione dell'assemblea e l'approvazione del bilancio 2025, che segue gli strumenti finanziari 2023 e 2024, già varati. Curaba ritiene che la durata dell'incarico alla guida di Ghelas vada tracciata sulla base di "tre esercizi", non intesi come "tre anni solari" ma "tre cicli amministrativi-contabili". Vengono richiamate norme del codice civile e dello statuto della multiservizi. Sembrava che il rapporto tra il sindaco e l'attuale manager potesse mantenere una certa stabilità ma evidentemente l'esigenza è di mutare il vertice della municipalizzata, che attraversa una fase di ripresa ma con numeri finanziari sempre sotto stretta osservazione. Il controllo analogo sta confermando questa condizione. La determina sarà notificata allo stesso Siragusa. Intanto, nell'atto, si dà il via alla pubblicazione di un avviso per selezionare il nuovo amministratore, non appena si arriverà all'approvazione del bilancio 2025. Chiaramente, spetterà al sindaco valutare le candidature e i curriculum, senza dimenticare probabilmente gli assetti politici della sua maggioranza.