Ghelas, riunione tecnica tra manager e giunta: al vaglio bilancio e numeri dell'azienda

Il confronto tenutosi in municipio pare confermare che la linea del dialogo e della condivisione nelle strategie prevale nel rapporto tra il management Ghelas e l'amministrazione

Gela. La stretta conclusiva sul bilancio Ghelas è stata confermata anche questa mattina, nel corso di una riunione che il manager della municipalizzata Guido Siragusa ha avuto con la giunta. Si è trattato prevalentemente di valutazioni tecniche sui numeri dello strumento finanziario e sui rapporti di credito-debito, in essere tra multiservizi ed ente comunale. La convergenza continua a sussistere e in settimana dovrebbe tenersi un ulteriore raffronto tra lo stesso Siragusa e il sindaco Di Stefano, per prendere contezza, materialmente, del bilancio che verrà successivamente portato in assemblea, per l'approvazione. Come abbiamo già riferito, i nodi più consistenti rimangono quelli delle somme che l'azienda ritiene di dover ancora ottenere dal Comune, per servizi del passato e rispetto al taglio lineare del canone di due anni fa. Elementi che hanno indotto Siragusa ad attivare procedure giudiziarie per il recupero di quelli che per gli uffici Ghelas sono a tutti gli effetti crediti ma che non trovano riscontro invece nella burocrazia municipale. Il sindaco Di Stefano ha già spiegato che si tratta di scelte legittime da parte del management aziendale e si attenderanno, in mancanza di accordi, le decisioni dei magistrati. Il confronto tenutosi in municipio pare confermare che la linea del dialogo e della condivisione nelle strategie prevale nel rapporto tra il management Ghelas e l'amministrazione. Le voci, più o meno periodiche, circa bandiere politiche da piantare nella governance dell'in house, allo stato, rimangono decisamente sullo sfondo e l'amministrazione comunale sembra puntare parecchio su una ripresa a pieno regime delle attività dell'azienda, come confermato pure dall'elogio che il sindaco ha voluto rendere uficiale, ritenendo importante il lavoro condotto dalla multiservizi prima e dopo il concerto dei The Kolors di domenica scorsa. Le note delicate non mancano e l'aspetto finanziario viene considerato con la massima attenzione sia dal sindaco sia dall'amministratore della società.

In foto l'amministratore Ghelas Guido Siragusa