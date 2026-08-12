Ghelas, ritardi pagamenti ai lavoratori: uffici comunali sbloccano 283 mila euro dovuti all'azienda

Il settore comunale bilancio ha rilasciato l'atto che prenota la cifra

Gela. Le difficoltà attuali non mancano nonostante la municipalizzata Ghelas stia comunque portando avanti gli interventi indicati dall'amministrazione, seppur le carenze di personale si facciano sentire. Non è solo un aspetto organizzativo e di organico a influire, dato che l'azienda affidata all'amministratore Guido Siragusa deve inoltre gestire pendenze finanziarie che sono in gran parte confluite in procedimenti giudiziari per il recupero di somme che l'ente municipale non ha ancora riconosciuto. Ieri, i vertici sindacali dell'Ugl hanno segnalato nuovi ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti della società in house, senza escludere la dichiarazione dello stato di agitazione. Sono somme che gli uffici comunali devono sbloccare. Proprio ieri, il settore bilancio ha rilasciato l'atto che prenota una cifra di 283 mila euro, da destinare ai servizi che Ghelas eroga in favore di Palazzo di Città. L'importo dovrebbe poi permettere di coprire per intero gli stipendi dei lavoratori. L'azienda, come ha anche riferito il manager Siragusa, ha già provveduto a pagare pure la quattordicesima mensilità.