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Ghelas, prossime settimane concentrate sul bilancio: incontro con i sindacati

Il manager della società in house, Guido Siragusa, a stretto giro dovrebbe formalizzare la convocazione dell'assemblea, con all'ordine del giorno il bilancio

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
31 agosto 2026 17:27
Ghelas, prossime settimane concentrate sul bilancio: incontro con i sindacati -
Gela
Attualità
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Gela. Con l'avvento di settembre, per Ghelas, la municipalizzata comunale, arrivano settimane importanti per la presentazione del bilancio. Lo strumento finanziario va approvato a garanzia dell'azienda e l'ultima parola spetta all'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano. Il manager della società in house, Guido Siragusa, a stretto giro dovrebbe formalizzare la convocazione dell'assemblea, con all'ordine del giorno proprio il bilancio. Nei mesi scorsi, nonostante lo strumento finanziario avesse già tutti i crismi per pervenire a una valutazione, si optò per verifiche ulteriori sul punto dei fondi pensione e delle quote in passato non versate. E' un vulnus che l'azienda si trascina da anni, dovuto a scelte di precedenti gestioni societarie. Il manager Siragusa e gli uffici tecnici hanno continuato a lavorare su questo versante per avere numeri definitivi e certi sulle quote mancanti o da coprire. In settimana, è previsto un incontro con le organizzazioni sindacali del settore che a luglio portarono i dipendenti Ghelas davanti al municipio, contestando i ritardi nei pagamenti degli stipendi, dovuti ai tempi lunghi di liquidazione delle somme da parte degli uffici comunali. Il rapporto tra la multiservizi e Palazzo di Città è imprescindibile nel tentativo di superare criticità finanziarie, alimentate anche da crediti non ancora riconosciuti, finiti al centro di iniziative giudiziarie attivate dal management societario. I sindacati, ancora una volta, chiederanno aggiornamenti e una valutazione complessiva sulla condizione di una società che risente delle ristrettezze numeriche del personale, al punto da aver tamponato con assunzioni a tempo determinato, allo scopo di effettuare lavori di manutenzione e non solo. Sarebbero necessari apporti maggiori quanto al personale e inoltre per Ghelas bisognerà fare chiarezza su servizi come quello della sosta a pagamento e dei parcheggi che l'amministrazione comunale sembrava intenzionata ad affidarle: ancora oggi non c'è stato il sì definitivo.

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