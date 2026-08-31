Ghelas, prossime settimane concentrate sul bilancio: incontro con i sindacati

Il manager della società in house, Guido Siragusa, a stretto giro dovrebbe formalizzare la convocazione dell'assemblea, con all'ordine del giorno il bilancio

Gela. Con l'avvento di settembre, per Ghelas, la municipalizzata comunale, arrivano settimane importanti per la presentazione del bilancio. Lo strumento finanziario va approvato a garanzia dell'azienda e l'ultima parola spetta all'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano. Il manager della società in house, Guido Siragusa, a stretto giro dovrebbe formalizzare la convocazione dell'assemblea, con all'ordine del giorno proprio il bilancio. Nei mesi scorsi, nonostante lo strumento finanziario avesse già tutti i crismi per pervenire a una valutazione, si optò per verifiche ulteriori sul punto dei fondi pensione e delle quote in passato non versate. E' un vulnus che l'azienda si trascina da anni, dovuto a scelte di precedenti gestioni societarie. Il manager Siragusa e gli uffici tecnici hanno continuato a lavorare su questo versante per avere numeri definitivi e certi sulle quote mancanti o da coprire. In settimana, è previsto un incontro con le organizzazioni sindacali del settore che a luglio portarono i dipendenti Ghelas davanti al municipio, contestando i ritardi nei pagamenti degli stipendi, dovuti ai tempi lunghi di liquidazione delle somme da parte degli uffici comunali. Il rapporto tra la multiservizi e Palazzo di Città è imprescindibile nel tentativo di superare criticità finanziarie, alimentate anche da crediti non ancora riconosciuti, finiti al centro di iniziative giudiziarie attivate dal management societario. I sindacati, ancora una volta, chiederanno aggiornamenti e una valutazione complessiva sulla condizione di una società che risente delle ristrettezze numeriche del personale, al punto da aver tamponato con assunzioni a tempo determinato, allo scopo di effettuare lavori di manutenzione e non solo. Sarebbero necessari apporti maggiori quanto al personale e inoltre per Ghelas bisognerà fare chiarezza su servizi come quello della sosta a pagamento e dei parcheggi che l'amministrazione comunale sembrava intenzionata ad affidarle: ancora oggi non c'è stato il sì definitivo.