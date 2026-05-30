Ghelas, proposta bilancio a organi controllo e poi assemblea: rimane vuoto fondi pensione

L'incognita, pesante, rimane quella delle cifre non ancora quantificate dei fondi pensione

Gela. I numeri di bilancio della Ghelas multiservizi, la società in house interamente controllata dall'ente comunale, non sono certamente un fattore da sottovalutare. Il manager dell'azienda Guido Siragusa e il sindaco Terenziano Di Stefano, nei mesi, si sono costantemente confrontati, mentre è in atto il controllo analogo. C'è già stato un primo rinvio per lo strumento finanziario. L'amministratore si appresta a trasmettere una proposta di bilancio, parziale, al collegio sindacale. Sarà una sorta di rendiconto analitico per il 2025 ma con l'incognita, pesante, delle cifre non ancora quantificate dei fondi pensione. Rimane questo il punto interrogativo che può incidere in maniera rilevante. E' stato affidato a un professionista esterno il compito di ricostruire l'entità delle quote mancanti, non versate dalle gestioni precedenti. Il lavoro in atto non è semplice, dato che l'esperto si trova a dover procedere a ritroso negli anni. Siragusa, non oltre metà giugno, convocherà un'assemblea per sottoporre al socio unico, il Comune, il documento finanziario stilato ma sempre con il vuoto nella casella dei fondi pensione. Serviranno ancora verifiche e il sindaco Di Stefano, a sua volta, potrebbe accogliere la proposta di posticipare l'approvazione del bilancio, che sulla carta andrebbe varato entro fine giugno.