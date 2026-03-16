Ghelas pronta a trasmettere il business plan per le strisce blu: su servizi azienda variazioni in consiglio

Di fatto, sarà il piano per la gestione del nuovo servizio. In serata, una variazione di bilancio per le somme destinate alla municipalizzata

Gela. L'affidamento del servizio di sosta a pagamento e parcheggi in favore di Ghelas va avanti. In settimana, il management dell'azienda trasmetterà agli uffici comunali il business plan richiesto dall'amministrazione. Di fatto, sarà il piano per la gestione del nuovo servizio, sulla base di interlocuzioni avviate dall'ente comunale e dal management aziendale. L'iter pare essere in fase piuttosto avanzata, per una copertura completamente pubblica delle attività. Si dovrà ben sondare il capitolo del personale. Ghelas avrà necessità di più personale e il sindacato insiste per dare continuità agli attuali operatori. In serata, l'assise civica affronterà una variazione di bilancio, per il 2026, necessaria alle somme, disponibili, per le attività dei settori da delegare proprio alla municipalizzata, retta dal manager Guido Siragusa.