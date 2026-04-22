Ghelas, per i crediti non ancora riconosciuti dal Comune affidato incarico a legale

La decisione del manager arriva, dopo interlocuzioni con l'amministrazione comunale, ancora una volta a tutela degli equilibri economici di una società che non è fuori da ogni pericolo di tenuta

Gela. I prossimi mesi della Ghelas multiservizi saranno prevalentemente attraversati dall'esigenza di definire il bilancio 2025, quello che secondo l'interpretazione fornita dall'ente comunale, attraverso il segretario generale Giovanni Curaba, chiuderà l'esperienza del manager attuale, Guido Siragusa. Sicuramente, i numeri della società in house sono una costante nelle valutazioni condotte in municipio, pure nella fase del controllo analogo. Il management Ghelas, fin dall'inizio, ha dato priorità al riassetto finanziario, rispondendo peraltro a osservazioni della Corte dei Conti. Siragusa ha deciso, proprio su questo versante, di attivare un'azione non più monitoria, ma andando verso un procedimento giudiziario ordinario per recuperare quei crediti che Palazzo di Città non ha ancora riconosciuto. E' stato affidato un incarico in tal senso all'avvocato Emanuele Maganuco, che per diverso tempo ha assistito l'azienda proprio nei rapporti con l'ente comunale. La decisione del manager arriva, dopo interlocuzioni con l'amministrazione comunale, ancora una volta a tutela degli equilibri economici di una società che non è fuori da ogni pericolo di tenuta e da circa un anno è entrata in regime di nuovo contratto. A Palazzo di Città, come precisato nella determina che definisce l'ultima fase della gestione Siragusa, si attende la convocazione dell'assemblea per affrontare il tema del bilancio 2025. Prima di tutto, il manager vuole arrivare a un pieno allineamento di crediti che la multiservizi ritiene esigibili, senza dimenticare il capitolo dei fondi pensione, altro nervo scoperto e che non può essere tralasciato nel percorso verso un bilancio, che per ora non pare proprio dietro l'angolo.