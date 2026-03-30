Ghelas, numeri finanziari e controlli: trasmessa la relazione a Palazzo di Città

Non mancano i punti delicati, dai crediti ancora non riconosciuti dal municipio e fino al capitolo dei fondi pensione e dei costi del personale

Gela. L'opera di risanamento della municipalizzata Ghelas è tra gli obiettivi, mai nascosti, dell'amministrazione comunale. Nell'ultimo anno, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno riposto ampia fiducia nelle attività dell'in house affidata al manager Guido Siragusa. A breve, dovrebbe essere ufficializzata l'assegnazione del servizio di strisce blu e parcheggi, così da portarlo avanti in forma completamente pubblica. I numeri di Ghelas, in queste settimane, sono oggetto di un'approfondita disamina, nell'ambito delle attività di controllo analogo, affidato agli uffici comunali. La relazione tecnica è stata trasmessa dagli uffici della multiservizi a quelli di Palazzo di Città. I particolari verranno attentamente analizzati dal segretario generale del municipio Giovanni Curaba e dal settore finanziario. Mantenere gli equilibri economici non è per nulla facile, anche sotto regime di nuovo contratto. Non mancano i punti delicati, dai crediti ancora non riconosciuti dal municipio e fino al capitolo dei fondi pensione e dei costi del personale. Ghelas ha un'oggettiva carenza di dipendenti che non potrà essere risolta, almeno nel breve periodo. Solo il ricorso al rapporto con una società di somministrazione lavoro sta permettendo di avere qualche unità in più da assegnare alle manutenzioni e alle attività legate al verde, all'illuminazione pubblica e alle messe in sicurezza. Il sindaco Di Stefano e il manager Siragusa, da tempo, hanno avvito un dialogo finalizzato all'azienda e alla sua salvaguardia. La relazione trasmessa dirà ancora di più dello stato attuale di Ghelas mentre la Corte dei Conti ha più volte acceso i riflettori, con una serie di riscontri formalizzati dal management. Tutti aspetti, questi, che mettono in secondo piano le voci su possibili cambi alla guida, esclusi dal sindaco che ha ribadito la sua piena fiducia nell'operato dell'attuale amministratore.