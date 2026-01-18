Ghelas in lutto, morto Rosario Goldini: " La sua scomparsa ha lasciato sgomenti tutti"

L'azienda ha diramato una nota. La redazione del quotidiano di Gela e di Telegela esprime le più sentite condoglianze alla famiglia

Gela. Lutto alla Ghelas, che perde un lavoratore storico, Rosario Goldini, deceduto al culmune di una grave malattia. L'azienda ha diramato una nota. "La Ghelas Multiservizi S.p.A. esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Rosario Goldini, dipendente e collaboratore storico della società, in servizio sin dalla sua costituzione presso gli uffici di via Giardinelli. La sua scomparsa, improvvisa e dolorosa, ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo hanno conosciuto. Una malattia che non lascia scampo lo ha portato via troppo presto, lasciando un vuoto umano e professionale difficile da colmare. All’interno della Ghelas, Rosario Goldini ha ricoperto un ruolo delicato e di grande responsabilità, contribuendo in maniera determinante all’organizzazione del lavoro e alla gestione quotidiana dell’azienda. La sua assenza si farà sentire profondamente. Oggi la Ghelas perde non solo un lavoratore stimato, ma un collega e un amico, apprezzato per la sua disponibilità, il senso del dovere e l’umanità. L’amministratore unico e tutti i lavoratori della Ghelas Multiservizi S.p.A. si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia, condividendone il dolore per una perdita così improvvisa e ingiusta".

La redazione del quotidiano di Gela e di Telegela esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e alla collega Maria Concetta Goldini.