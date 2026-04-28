Ghelas, governance e bilancio: Filcams ha chiesto incontro, "serve quadro chiaro"

Tutti punti che la Filcams affronterà con il manager Siragusa, senza escludere un passaggio successivo proprio con il sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. Le ultime evoluzioni sul fronte manageriale, con interpretazioni divergenti tra Palazzo di Città e gli organi di controllo della municipalizzata Ghelas, ma anche le vicende che si muovono intorno al bilancio della società in house, accompagnato da "criticità", non sfuggono all'attenzione delle organizzazioni sindacali che seguono i lavoratori della multiservizi. Già la segreteria Ugl aveva lanciato un monito preciso, invitando tutte le parti a separare le questioni aziendali da quelle politiche. Il segretario provinciale della Filcams-Cgil, Nuccio Corallo, a sua volta impegnato sul versante Ghelas, ha mosso un passo ufficiale, richiedendo un incontro al management societario. "Tutte queste notizie che emergono sulla situazione sia manageriale che finanziaria di Ghelas - dice Corallo - sicuramente, generano preoccupazione tra i lavoratori, che già fanno tanti sacrifici. Come organizzazione sindacale, ho ritenuto opportuno un confronto con il management per avere un quadro più chiaro". Corallo ribadisce la delicatezza di questa fase. "Sappiamo che il bilancio non potrà essere approvato durante l'assemblea prevista in settimana - aggiunge - negli atti si fa riferimento a criticità soprattutto circa i fondi pensione. Inoltre, l'interpretazione sulla durata in carica del manager arriva in un momento nel quale Ghelas ha presentato un piano per il servizio di strisce blu e parcheggi e non dimentichiamo gli interinali che stanno lavorando per l'azienda nelle attività di manutenzione e che vanno prorogati. Per noi, la priorità è tutelare tutti i lavoratori, compresi quelli attualmente alle dipendenze della società che si occupa del servizio di sosta". Tutti punti che la Filcams affronterà con il manager Siragusa, senza escludere un passaggio successivo proprio con il sindaco Terenziano Di Stefano.