Ghelas, Filcams: "Si dia continuità ai lavoratori assunti a tempo determinato"

Un nuovo bando è stato pubblicato per individuare una società di somministrazione lavoro

Gela. A fine 2025, il manager Ghelas Guido Siragusa ha fatto sapere dell'avvenuta pubblicazione di un nuovo bando per l'individuazione di una società di somministrazione lavoro che possa fornire manodopera all'azienda, impegnata anche in un ulteriore affidamento deciso dall'amministrazione comunale. Il manager ha spiegato comunque che vorrà dare continuità ai giardinieri a tempo determinato, già assunti attraverso società interinale ma con un rapporto in scadenza. La Filcams-Cgil, con il segretario Nuccio Corallo, chiede proprio la continuità. "Le unità lavorative non vanno disperse, interrompere il rapporto con queste maestranze significherebbe non solo disperdere professionalità specifiche già acquisite sul campo e nel tempo ma anche compromettere la continuità di un servizio essenziale per il decoro urbano della città. La Filcams-Cgil esorta l'azienda e l'amministrazione comunale a operare in prospettiva di una riconferma dei lavoratori, con l'obiettivo unico di tracciare un percorso concreto verso la stabilizzazione professionale. È necessario dare risposte certe a chi, con dedizione, garantisce quotidianamente la cura del territorio", spiega Corallo. In caso contrario, il sindacalista sottolinea che la Filcams "sarà pronta a supportare i lavoratori in ogni azione di protesta e in ogni sede necessaria".