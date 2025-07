Ghelas, fase importante per bilancio e crediti: management va avanti

Con l'avvento dell'amministrazione Di Stefano, sembrava che l'esperienza di Siragusa, nominato dall'ex sindaco Greco, potesse concludersi nell'arco di poche settimane. Invece, va avanti e i rapporti con l'amministrazione non sembrano in bilico, anzi

Gela. Il contratto della municipalizzata Ghelas era uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale, in questo primo anno di mandato. E' stato definito e approvato dall'assise civica, al fine di dare maggiore stabilità all'azienda, attualmente impegnata in diversi punti della città, per le manutenzioni programmate e portate avanti insieme alla società del ciclo riufiti, Impianti Srr. Sul fronte societario, con il contratto formalizzato, imperniato sulle prestazioni e non più sul mero canone, il manager Siragusa e i consulenti di Ghelas sono concentrati nel confronto con Palazzo di Città, finalizzato al bilancio dell'azienda ma soprattutto a delineare, in maniera precisa, i crediti che l'in house attende dall'ente comunale. Sono fondamentali proprio per chiudere lo strumento finanziario. Il bilancio potrebbe essere depositato ad agosto, per poi attendere l'approvazione, non prima di settembre. L'allineamento debiti-crediti, affidato agli uffici comunali, diventa dirimente nel rapporto economico con la multiservizi. Un punto che come già accaduto in passato viene vagliato anche dalla Corte dei Conti. Proprio in questo periodo, gli uffici dell'azienda e il management stanno rispondendo alle osservazioni fatte pervenire dai magistrati contabili, che guardano anche a Palazzo di Città. Il dialogo tra l'amministratore Ghelas Siragusa e il sindaco Di Stefano va avanti, su più fronti, da quelli operativi, con l'azienda attiva in interventi di manutenzione e decoro, a quelli che più attengono i rapporti finanziari e gli ammontari che Ghelas vanta dal Comune, per prestazioni già rese. Sembra invece passare in secondo piano, almeno in questo periodo, il rebus del sottogoverno. Il ruolo di amministratore della multiservizi è sempre stato tra i più ambiti e la politica osserva sempre con attenzione. Con l'avvento dell'amministrazione Di Stefano, sembrava che l'esperienza di Siragusa, nominato dall'ex sindaco Greco, potesse concludersi nell'arco di poche settimane. Invece, va avanti e i rapporti con l'amministrazione non sembrano in bilico, anzi. A Palazzo di Città, c'è chi valuta con favore l'azione condotta dalla società in house, in questi mesi rafforzata da personale a tempo determinato. Siragusa non sembra per nulla intenzionato a lasciare. Fa leva anzitiutto sui risultati conseguiti e sul fatto che con il nuovo contratto sia stata avviata una fase differente. Certamente, ci sarà bisogno di un rafforzamento del personale ma il dissesto comunale non lo permette. E' evidente che in maggioranza non tutti sono così propensi verso la prosecuzione del mandato dell'attuale manager, che da contratto si protrarrà per altri due anni. Il sindaco non pare voler intervenire, adesso. Ci sono altri aspetti che vanno affrontati, compreso quello dei crediti vantati dalla società. Peraltro, un avvicendamento nel ruolo che conta in Ghelas potrebbe essere concretizzato solo davanti a una ragione fondata e strettamente connessa alla governance aziendale. Allo stato, non sembrano intravedersi “giuste cause” per rimuovere l'amministratore, che invece vuole portare a termine il proprio mandato, garantendo la solidità dei conti aziendali e la riorganizzazione complessiva, a tutela dei lavoratori.