Ghelas, Di Stefano in assemblea: "Bilancio da presentare entro fine mese"

Siragusa ha già provveduto alla convocazione della prossima assemblea, per fine mese, con all'ordine del giorno il bilancio nonostante le forti perplessità

Gela. Nessuna possibilità di protrarre il termine ultimo per la presentazione del bilancio 2025. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha indicato che lo strumento finanziario della municipalizzata Ghelas va prodotto entro fine mese. Una posizione che ha esplicitato durante l'assemblea indetta dal manager della multiservizi, Guido Siragusa. Come già riferito sia dall'amministratore della società in house sia dagli uffici tecnici aziendali, il grosso punto interrogativo rimane quello dei numeri del debito maturato, nelle gestioni passate, con i fondi pensione per i lavoratori. Le quote non versate, quanto all'entità effettiva, vanno ancora definite nel dettaglio e il lavoro affidato a un consulente è in corso. Il management Ghelas vorrebbe evitare di dare alla luce uno strumento finanziario privo dei numeri dettagliati sui fondi pensione, nervo scoperto da diverso tempo per la multiservizi. Secondo il sindaco, "non ci sono ragioni per rinviare a tempo indeterminato l'approvazione del bilancio". "Parliamo di un calcolo di mora e interessi e non della sorte capitale - sottolinea - per rinviare ci devono essere ragioni formalizzate dagli organi di controllo". Siragusa ha già provveduto alla convocazione della prossima assemblea, per fine mese, con all'ordine del giorno il bilancio. Dall'approvazione dipende, stando a un provvedimento del primo cittadino, il mandato di Siragusa, che stando ail'atto mesi fa siglato da Di Stefano scadrà appunto con l'approvazione del bilancio 2025. Una linea che il collegio sindacale Ghelas e lo stesso manager non ritengono di condividere. Il bilancio è essenziale per gli equilibri di una multiservizi limitata dalle carenze di personale e che ha di recente ottenuto nuovi affidamenti dal municipio, per le attività di manutenzione. Proprio sugli equilibri finanziari di Ghelas si è basata la decisione della Corte dei conti regionale che la scorsa settimana ha emesso le motivazioni della condanna dell'ex sindaco Lucio Greco e dell'ex dirigente finanziario Alberto Depetro, ritenuti responsabili di danno erariale a seguito di un "soccorso finanziario" in favore della società.