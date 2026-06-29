Ghelas, bilancio non prima di settembre: concluso confronto in assemblea

Questa diventa una casella importante negli equilibri finanziari della municipalizzata

Gela. Il bilancio 2025 della municipalizzata Ghelas multiservizi potrà essere varato non prima di settembre. In giornata, l'assemblea della società, convocata dal manager Guido Siragusa, ha vagliato più aspetti tecnici relativi allo strumento finanziario. C'erano il sindaco Terenziano Di Stefano e gli organi tecnici e di controllo. Inevitabilmente, l'attenzione è concentrata, ancora una volta, sui numeri del debito accumulato con i fondi pensione dei lavoratori, per le quote non versate nelle gestioni precedenti. Siragusa ha indicato, non a caso, un ordine del giorno con l'elaborato del consulente esterno incaricato di occuparsi della ricostruzione integrale dei “vuoti” messi insieme nel tempo proprio sulle quote dei fondi pensione. Questa diventa una casella importante negli equilibri finanziari di una municipalizzata, ancora una volta chiamata a svolgere servizi per conto del municipio. L'attività è in essere, come dimostrato dalla riapertura del parcheggio sul lungomare, nell'area ex “La Conchiglia”, reso nuovamente funzionale dalla società in house. Seppur non manchino le difficoltà per una soglia assai ridotta di personale destinato alle manutenzioni e al verde, Ghelas risponde alle “chiamate” che pervengono dall'amministrazione comunale, a maggior ragione sotto l'egida del nuovo contratto, che Siragusa ha definito “a misura”, tale quindi da permettere di fatturare solo con interventi pienamente completati. Per ora, rimane decisamente sullo sfondo la vicenda della guida della società. Fino a quando il bilancio 2025 non sarà approvato, l'attuale amministratore potrà portare avanti la multiservizi, in attesa dei successivi sviluppi.