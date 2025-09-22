Ghelas, bilancio ai revisori: ultime verifiche prima dell'assemblea per l'approvazione

I revisori della società sono al lavoro sul bilancio e l'assemblea potrebbe tenersi nei primi giorni di ottobre

Gela. Ghelas multiservzi affronta un frangente finanziario molto delicato e il bilancio della società in house sarà il passaggio della verità, per la tenuta dell'azienda. Negli scorsi giorni, gli atti del documento finanziario sono stati trasmessi al collegio dei revisori, che rilascerà il parere. Il bilancio sarà poi vagliato dall'assemblea, in presenza del sindaco Di Stefano, per l'approvazione finale. Il manager Guido Siragusa e il primo cittadino, da mesi, stanno seguendo questo iter certamente difficile, anche perché rimangono aperti capitoli come quello dei crediti che l'azienda vanta nei rapporti con Palazzo di Città ma che la burocrazia comunale, in gran parte, non riconosce. Una difformità che ha indotto Siragusa ad autorizzare l'avvio di azioni giudiziarie per il recupero delle somme. I revisori della società sono al lavoro sul bilancio e l'assemblea potrebbe tenersi nei primi giorni di ottobre. Il manager vuole chiudere il cerchio prima possibile e di recente ha esteso l'incarico all'avvocato Emanuele Maganuco, che da tempo sta monitorando i punti irrisolti del rapporto con il Comune e più in generale aspetti strettamente tecnici, che toccano la disamina condotta dalla Corte dei Conti, sempre attenta circa la situazione generale della società. Ghelas, al contempo, si trova a portare avanti una nuova fasa, caratterizzata dal contratto approvato negli scorsi mesi e ha incrementato, seppur a tempo determinato, la quota di operatori per le manutenzioni urbane. La carenza di organico è evidente ma la società ha la piena fiducia dell'amministrazione comunale e non a caso ha ottenuto una serie di commesse su interventi per la pulizia e il decoro urbano, essenziali per avere un quadro di introiti utile a mantenere gli equilibri nei conti.