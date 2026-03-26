Ghelas, avviso pubblico per il nuovo Oiv

Nell'avviso pubblico, in più passaggi, si fa rimando ai criteri di trasparenza

Gela. In una fase di verifica e approfondimento sullo stato di tenuta finanziaria della municipalizzata Ghelas, il management aziendale attiva un avviso pubblico per l'individuazione del professionista esterno che si occuperà di operare con le funzioni di organismo indipendente di valutazione. Il manager Guido Siragusa ha posto la firma sull'avviso pubblico per selezionare un professionista, che dovrà già essere iscritto al relativo albo nazionale. Spetta all'Oiv, attualmente in scadenza di mandato, condurre un monitoraggio complessivo su atti e modalità gestionali della società, in questo periodo peraltro sottoposta a controllo analogo, nel rapporto con l'ente comunale, proprietario della multiservizi. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 12 aprile. Il compenso annuo, lordo, è di poco superiore ai novemila euro. Nell'avviso pubblico, in più passaggi, si fa rimando ai criteri di trasparenza. Non ci saranno quindi nomine dirette ma si procederà con una valutazione dei titoli e dei requisiti.