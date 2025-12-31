Ghelas, attivata procedura pubblica per società lavoro interinale: "Piena trasparenza"

Sono state attivate le procedure per individuare una nuova società di fornitura di manodopera, da destinare alle attività di manutenzione, alla luce del nuovo affidamento deciso dall'amministrazione comunale

Gela. Come riferito negli scorsi giorni, la municipalizzata Ghelas, data l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, vista anche l'attuale condizione di dissesto dell'ente comunale, impiegherà unità lavorative ulteriori attraverso forme a termine, passando da un'agenzia di lavoro interinale. Lo ha già fatto ma il rapporto in essere è in scadenza e così sono state attivate le procedure per individuare una nuova società di fornitura di manodopera, da destinare alle attività di manutenzione, alla luce del nuovo affidamento deciso dall'amministrazione comunale. Così riporta la comunicazione diramata dal manager Guido Siragusa e dagli uffici dell'azienda. "Ghelas Multiservizi S.p.A. informa che è stata bandita e pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) la procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, finalizzata all’impiego di n. 6 giardinieri a tempo determinato. La procedura è svolta interamente attraverso il Mepa ed è aperta a tutti gli operatori economici abilitati e operanti sulla piattaforma, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dalla documentazione di gara. Gli estremi della procedura, oltre ad essere consultabili sul Mepa, sono pubblicati anche sul sito istituzionale di Ghelas Multiservizi S.p.A., al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 9 gennaio". Dall'azienda fanno sapere che "Ghelas Multiservizi S.p.A. conferma il proprio impegno a operare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, garantendo procedure di affidamento aperte, accessibili e improntate alla massima correttezza amministrativa".