Ghelas, affidato il servizio di somministrazione lavoro: aggiudicato a una società campana

Gli uffici dell'azienda hanno appena completato la procedura di affidamento del servizio

Gela. La multiservizi Ghelas, soprattutto dallo scorso anno, con l'approvazione del nuovo contratto, si trova a essere assai più attiva negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, in città, avendo ottenuto diversi affidamenti dall'amministrazione comunale. L'azione di risanamento è andata avanti, con il sì agli strumenti finanziari e un piano di rientro dei crediti vantati verso il municipio. Rimane però il nodo, non secondario, del poco personale a disposizione. La soglia è ridotta al minimo e l'amministratore Guido Siragusa, in raccordo con il sindaco Terenziano Di Stefano e con Palazzo di Città, ha già puntato sulla soluzione della somministrazione di lavoratori a termine. Una strada che prosegue anche per il 2026, dato che gli uffici dell'azienda hanno appena completato la procedura di affidamento del servizio (con verbale pubblicato nel sito internet aziendale). Sarà la campana Apis spa a fornire lavoratori a tempo determinato a Ghelas. In totale, si tratta di sei giardinieri, che dovranno dare continuità a quanto fatto fino a ora. Chiaramente, per il servizio rivolto al verde pubblico, sarebbero necessari numeri maggiori ma Ghelas ha risorse finanziarie da centellinare. Siragusa, prima della pubblicazione degli atti di gara, avvenuta sul finire del 2025, aveva sottolineato la volontà di dare continuità ai giardinieri già impiegati negli scorsi mesi. Il rapporto con la precedente agenzia di somministrazione lavoro è scaduto. La gara pubblica, appena finalizzata, ha permesso di disporre la proposta di aggiudicazione alla società campana, con sede legale a Salerno, che ha avanzato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un totale di circa 78mila euro. La documentazione inoltrata da Apis è stata sottoposta al vaglio di un consulente del lavoro, che l'ha ritenuta “in regola”.