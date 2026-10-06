Gestione emergenze, alla Procivis formazione per i volontari

L'iniziativa ha offerto ai volontari presenti una preziosa opportunità di crescita e qualificazione specifica nel settore delle telecomunicazioni

Gela. Si è svolto ieri sera, presso la sede della Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile di Gela, un momento formativo dedicato alla gestione delle emergenze: il corso per operatore di telecomunicazioni di primo livello. L'iniziativa ha offerto ai volontari presenti una preziosa opportunità di crescita e qualificazione specifica nel settore delle telecomunicazioni, un elemento fondamentale per garantire il coordinamento e la sicurezza durante gli interventi sul territorio. Particolare attenzione è stata rivolta anche all'inclusività e alla flessibilità: grazie alla modalità da remoto, infatti, anche studenti, pendolari e lavoratori impegnati fuori sede hanno potuto seguire la lezione e conseguire la qualifica. A tenere la sessione formativa è stato il Dott. Ingegnere Antonio Criscione, radioamatore e funzionario del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la cui esperienza e competenza hanno arricchito notevolmente i contenuti del corso. L'evento ha registrato una grande partecipazione attiva e un diffuso apprezzamento da parte di tutti i volontari, confermando l'impegno costante della Procivis Gela nella preparazione e nell'aggiornamento continuo dei propri operatori al servizio della comunità. Questa iniziativa a seguito dell'inaugurazione della Sala Operativa Ferrera-Granvillano.