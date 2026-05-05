Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centro

VERONA (ITALPRESS) - Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio...

VERONA (ITALPRESS) - Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio e valorizza un edificio di rilevanza storica e architettonica, riportandolo a nuova vita come luogo di lavoro moderno, funzionale e aperto al futuro. Il risultato è uno spazio sostenibile, tecnologicamente avanzato e studiato per mettere al centro il benessere e la produttività delle persone, favorendo la loro capacità di innovare ogni giorno.

La cerimonia inaugurale si è aperta con la lettura di due messaggi del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, e un ricordo alla memoria del campione Alex Zanardi.

Presenti il Consigliere delegato a Infrastrutture e Attuazione del Programma della Regione Veneto, Elisa De Berti, il Consigliere comunale del Comune di Verona, Pietro Trincanato, Sua Eccellenza il Vescovo Domenico Pompili, oltre al Country Manager & Ceo di Generali Italia Giancarlo Fancel e al top management di Generali Country Italia. Nel corso della mattinata, anche il Sindaco di Verona Damiano Tommasi ha visitato la sede di Cangrande, incontrando il top management della Compagnia.

Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia, ha dichiarato: "Verona rappresenta per noi un luogo di grande significato, dove storia, competenze e comunità si intrecciano in modo profondo. Con l'inaugurazione della sede di Lungadige Cangrande, che diventa un Polo importante per il nostro Gruppo, rafforziamo un legame costruito nel tempo e confermiamo la volontà di essere presenti nei territori in modo concreto e responsabile. Questo edificio torna a vivere come spazio aperto, capace di accogliere le persone e di favorire relazioni, collaborazione e innovazione. E' un progetto che parla di rispetto per la storia, attenzione per chi lavora ogni giorno con passione e fiducia nel futuro. Un segno tangibile del nostro impegno a creare valore duraturo per Verona e per la sua comunità". La sede, progettata tra il 1968 e il 1971 dall'architetto Luigi Caccia Dominioni, è stata oggetto di un articolato percorso di riqualificazione volto a preservarne l'identità originaria, rafforzandone al contempo sicurezza, efficienza e prestazioni. Il progetto interpreta una visione evoluta dello spazio di lavoro, concepito come facilitatore di collaborazione, innovazione e benessere, in coerenza con il modello R.E.D. Working adottato dalla Country. Gli ambienti interni sono stati ripensati per supportare nuove modalità di lavoro ibride e flessibili, con spazi collaborativi, aree multifunzionali, sale riunioni e luoghi dedicati alla concentrazione e al benessere.

L'organizzazione degli spazi risponde a criteri di funzionalità, inclusività e attenzione alla qualità dell'esperienza lavorativa, mettendo al centro le esigenze delle persone. La riqualificazione, avviata da Generali Real Estate, ha previsto importanti interventi di adeguamento antisismico e di rafforzamento strutturale, a tutela della solidità e della sicurezza dell'edificio nel tempo. L'intervento non ha modificato le condizioni estetiche originali, nè ha avuto impatto sul pregio architettonico dell'edificio, rimasto pressochè inalterato nelle facciate e per il perimetro esterno. In parallelo, il progetto ha integrato soluzioni di efficientamento energetico e l'installazione di impianti fotovoltaici, in linea con l'impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità ambientale. Un approccio che unisce tutela del patrimonio, innovazione e responsabilità, inserendosi in una visione di lungo periodo orientata alla creazione di valore condiviso.

-foto ufficio stampa Generali -

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