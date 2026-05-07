Generale Del Monaco dai carabinieri del reparto territoriale, "significativa operazione Mondo opposto"

Il generale in visita al reparto territoriale

Gela. Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, si è recato in visita presso il Reparto Territoriale di Gela e presso la Stazione Carabinieri di Niscemi. L’Ufficiale Generale ha voluto, in particolare, esprimere ai Carabinieri della Sezione Operativa di Gela il proprio vivo compiacimento per l’attività investigativa che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di ulteriore misura cautelare nei confronti di 35 soggetti nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Mondo opposto 2”, che ha consentito di disarticolare famiglia mafiosa operante nel territorio di Niscemi. Il Comandante di Legione ha elogiato la professionalità, la determinazione e il costante impegno evidenziati dai militari nel condurre, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria Distrettuale, complessa e articolata attività d’indagine durata anni, sottolineando come tale risultato operativo abbia contribuito a restituire serenità e fiducia ai tanti cittadini perbene, fortemente condizionati dalla pressione della criminalità organizzata. Particolarmente significativo il contributo offerto all’attività investigativa anche da parte della Stazione Carabinieri, quotidianamente impegnata nei servizi di controllo del territorio ma soprattutto in tutte quelle attività di “prossimità” nell’ambito delle quali il diuturno rapporto con il cittadino può contribuire a rompere quel muro di omertà e reticenze peraltro emerse anche nella recente indagine, in un territorio che ha visto i Carabinieri della locale Stazione fortemente impegnatianche nelle attività di soccorso,assistenza alla popolazione e prevenzione dei reati a seguito degli eventi franosi che hanno interessato il territorio. Il Generale Del Monaco ha quindi voluto sottolineare, in occasione dell’incontro con i militari dei due Reparti, l'efficacia del contrasto a ogni forma di illegalità, e nello specifico alle articolazioni di criminalità organizzata presenti nel territorio, e l’importanza strategica dei servizi di prossimità, da interpretare non solo quale strumento di prevenzione, ma come canale privilegiato per consolidare quel rapporto di fiducia e vicinanza con la popolazione, segno distintivo dell’Arma dei Carabinieri.