Quotidiano di Gela

Gela-Vibonese 0-0, la diretta della partita

La diretta testuale dell'incontro fra Gela e Vibonese.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
26 aprile 2026 14:55
Gela-Vibonese 0-0, la diretta della partita - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
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Gela. Il Gela saluta il "Vincenzo Presti" ricevendo la visita della Vibonese, alla ricerca di punti per scongiurare il rischio retrocessione diretta e provare ad evitare i playout. Biancazzurri aritmeticamente salvi ormai da qualche settimana.

Gela-Vibonese, il tabellino

Gela: Colace, Argentati, La Rosa, Sbuttoni, Giuliano, Tuccio, Cangemi, Giacomarro (25’ Siino), Flores Heatley, Petta, Teijo. A disposizione: Florulli, Catanzaro, Eguaseki, Cona, Berto, Pavlencu, Gangi, Camolese. Allenatore: Misiti.

Vibonese: Del Bello, Marrale, Brunetti, Carnevale, Keita, Caiazza, Montenet, Catasus, Azzara, Dick, Sasanelli. A disposizione: Marano, De Salvo, Sportolaro, Fiumara, Fragalà, Santoro, Ciprio, Coulibaly, Marramao. Allenatore: Capodicasa.

Gela-Vibonese, la cronaca

39’ - Imbucata per Sasanelli. Colace ingloba la conclusione del numero 99 ospite.

37’ - Keita cerca il gol a giro sul primo palo ma la conclusione non impensierisce Colace.

30’ - Traversone in mezzo di Siino. Del Bello respinge con i pugni.

25’ - Primo cambio della partita. Siino prende il posto di Giacomarro.

23’ - Dick si accentra e ci prova sul primo palo. Colace para in due tempi.

21’ - Carnevale, pescato in posizione regolare, salta due avversari con una finta e cerca il gol. Colace respinge con i piedi.

18’ - Occasione Gela. Tuccio, a tu per tu con Del Bello, spara a lato. Il guardalinee alza però la bandierina nonostante la posizione del gelese sembrasse regolare.

11’ - Regna l’equilibrio al “Presti”. Giuliano ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina al di sopra della trasversale.

1’ - Fischio d’inizio allo stadio “Presti”.

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