Under 15, il Gela vince la finale playoff nel segno di Prados e Runza

Così facendo, i biancazzurri ottengono l’accesso alla finalissima. In palio un posto nel prossimo campionato Élite.

Gela. La formazione under 15 del Gela si aggiudica la finale playoff contro la Nissa per 2-0. Le reti di Prados e Runza trascinano al successo la giovane formazione gelese. Così facendo, i biancazzurri ottengono l’accesso alla finalissima. In palio un posto nel prossimo campionato Élite.

“Un traguardo importante, frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno e della crescita costante di questo gruppo straordinario - scrive il Gela sulle sue pagine social -. Un plauso enorme ai ragazzi e allo staff tecnico per questo percorso, e un riconoscimento al grande lavoro svolto durante tutta la stagione dal responsabile del settore giovanile Alessio Catania, che insieme a tutto lo staff sta costruendo risultati concreti e continui. Ancora complimenti ragazzi, avanti così”.