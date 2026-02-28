Gela ufficialmente alla Itb di Berlino: "Vogliamo consolidare rilancio turistico della città"

"In quell’occasione ho già fissato un incontro con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, al quale nella giornata di ieri abbiamo trasmesso una proposta di collaborazione", dice Morselli

Gela. La città è stata ufficialmente accreditata a partecipare alla Itb Berlin, in programma a Berlino dal 3 al 5 marzo. Si tratta di uno degli eventi per il turismo più importanti al mondo. "La presenza di Gela alla Itb rappresenta un passaggio strategico: significa portare il nostro territorio in una vetrina internazionale frequentata da operatori turistici, istituzioni, tour operator, investitori e media da tutto il mondo. È un’occasione concreta per raccontare Gela non solo per ciò che è stata, ma per ciò che sta diventando: una città che investe sulla propria identità culturale, sulla storia millenaria, sul mare e sul paesaggio, costruendo una nuova prospettiva di sviluppo legata al turismo e alla cultura", dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli. A recarsi a Berlino per rappresentare il Comune saranno la stessa Morselli e l’assessore Simone Morgana, con l’obiettivo di avviare contatti, costruire relazioni istituzionali e promuovere in maniera strutturata le potenzialità della città. Non si tratta di una presenza formale ma di un’azione di posizionamento di Gela all’interno dei circuiti internazionali del turismo culturale. "Grazie alla collaborazione avviata con il consorzio Valle dei Templi, porteremo a Berlino materiale promozionale e contenuti video di qualità, strumenti fondamentali per presentare in modo efficace l’offerta culturale e turistica del territorio, valorizzando il patrimonio archeologico siciliano in un’ottica di rete e di sistema. In quell’occasione ho già fissato un incontro con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, al quale nella giornata di ieri abbiamo trasmesso una proposta di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Gela, con iniziative culturali e di promozione internazionale. L’obiettivo è costruire un ponte stabile tra Gela e Berlino, capace di generare visibilità, scambi e nuove opportunità. Questo percorso nasce dalla convinzione condivisa con il sindaco che la promozione culturale e turistica non possa essere improvvisata, ma costruita con metodo, relazioni istituzionali qualificate e una visione di medio-lungo periodo. Gela ha tutte le carte in regola per stare nei grandi circuiti del turismo culturale: oggi iniziamo a muovere passi concreti in questa direzione", dice ancora Morselli. Scelte che si legano anche al flusso turistico tedesco registrato in questi anni in città.