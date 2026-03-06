Gela, ufficiale la risoluzione del contratto con Gigante: l’esterno volerà in Serie C

Ad attenderlo, alla corte delle Sambenedettese, il tecnico gelese Roberto Boscaglia.

Gela. Si separano le strade tra il Gela e Gabriele Gigante, pronto a partire in direzione San Benedetto del Tronto per approdare nel prestigioso mondo del professionismo. Alla corte della Sambenedettese troverà Roberto Boscaglia, da qualche settimana allenatore della prima squadra marchigiana, diciottesima in classifica nel girone B di Serie C.

“La società Gela Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Gabriele Gigante, accogliendo una precisa richiesta dello stesso atleta. La decisione nasce dall’opportunità per il calciatore di firmare con una società professionistica, occasione importante per la sua carriera che il Gela Calcio ha ritenuto giusto non ostacolare, soprattutto per un ragazzo che in questi anni ha sempre dato tutto per questi colori e che merita di potersi giocare questa possibilità - riporta il club all’interno di un comunicato -. A Gabriele va il ringraziamento della società per il contributo offerto, sia sotto il profilo professionale che umano. Con il suo impegno ha fatto parte del percorso che ha portato il Gela Calcio alla promozione in Serie D, traguardo che resterà nella storia recente del club. A lui rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva e per le prossime sfide che lo attendono”.