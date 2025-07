Gela, ufficiale la permanenza di Bonaffini nel ruolo di direttore generale

Il Gela riparte dalla coppia formata da Aurelio Lo Bianco e Alessandro Bonaffini, ufficialmente direttore generale del club con a capo Toti Vittoria.

Gela. Il Gela riparte dalla coppia formata da Aurelio Lo Bianco e Alessandro Bonaffini, ufficialmente direttore generale del club con a capo Toti Vittoria. Di fatto, loro due sono i primi riconfermati in vista del prossimo torneo di Serie D. Il primo abbandona le vesti indossate per un anno di direttore dell’area tecnica e sarà il direttore sportivo del sodalizio biancazzurro. Il niscemese, invece, dopo aver operato per tanti anni da diesse, si dedicherà ad un ruolo diverso e altrettanto importante come quello di direttore generale. Sono queste le prime permanenze nello staff dirigenziale ufficializzate dal Gela, in attesa di quella di mister Cacciola.