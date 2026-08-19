Gela, tutto pronto per la prima stagionale contro il Licata: al via la prevendita

Il Dino Liotta farà da teatro per il primo impegno ufficiale del Gela, pronto a debuttare domenica sera in casa del Licata.

Gela. Quattro giorni dividono gli appassionati all’universo biancazzurro dal primo impegno ufficiale del Gela, ospite domenica sera del Licata in occasione del turno preliminare di Coppa Italia. Una sfida destinata a regalare emozioni anche sugli spalti: i sostenitori del delfino si stanno già muovendo per gremire le platee del Dino Liotta in occasione della prima vera sfida stagionale del Gela. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 9 euro e la prevendita è già aperta.

Nell’elenco dei convocati figurerà anche il nome di Antonio Rozzi, il cui arrivo in biancazzurro è stato ufficializzato ieri. Classe ‘94 romano, è cresciuto nel vivaio della Lazio prima di approdare, nel 2013, al Real Madrid Castilla. L’attaccante vanta tre presenze in Serie A, quattro in Europa League, quindici in B e dieci ne la Liga 2 spagnola, oltre che dieci apparizioni in Serie C. Rozzi è reduce da una stagione da sette reti in trenta apparizioni con la Sancataldese. Esperienza positiva da un punto di vista personale ma terminata con la retrocessione in Eccellenza del club verdeamaranto.

Oggi alle 18, intanto, l’intera società sarà presente davanti all’ospedale di Gela per aderire alla mobilitazione promossa dal Sindaco e dalla Giunta e per chiedere risposte concrete sul futuro della sanità cittadina. Tema caldo nelle ultime settimane che riguarda tutti i gelesi. Motivo per cui anche il club di Maurizio Melfa ha deciso di presenziare al sit-in per dare un segnale di vicinanza alla comunità.