Gela, termina in parità l’amichevole con la Leonzio

Ai nostri microfoni mister Cacciola, soddisfatto per le buone indicazioni ottenute. Il tecnico, almeno fino alla gara di domenica, dovrà far fronte all’assenza di Sarao. Domani al “Presti”, intanto, altro test match, stavolta contro il Palazzolo.

Gela. Pareggio a reti bianche, ieri pomeriggio, fra Gela e Leonzio. Allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, i biancazzurri non sono riusciti ad imporsi sui padroni di casa, che hanno contenuto bene le scorribande degli ospiti, privi di Manuel Sarao almeno fino alla gara di Coppa.

“Abbiamo giocato un buon test in un campo in erba naturale contro una buona squadra di Eccellenza. Abbiamo disputato un’ottima gara con alta intensità e grandi ritmi - dichiara mister Cacciola - l’assenza di Sarao lì davanti si è fatta sentire e ora ci tocca trovare delle soluzioni per questa fase in cui non sarà con la squadra”.

Si tratta del quarto allenamento congiunto svolto dall’organico di mister Gaspare Cacciola dopo quelli con Atletico Catania, Avola e Giarre. In totale sei gol siglati, ben quattro messi a segno solo con quest’ultima, e appena uno subito al cospetto dell’Avola di mister Sirugo. Se da un lato c’è un reparto offensivo che deve ancora migliorare dal punto di vista realizzativo, vista anche la tanta qualità davanti alla porta, mister Cacciola può comunque godersi solidità difensiva da parte degli uomini nelle retrovie, che hanno garantito grande sicurezza.

“Dobbiamo migliorare in tutti i reparti. Chiaramente siamo ancora agli inizi ma avere una buona solidità difensiva in Serie D è fondamentale e questo deve diventare la nostra forza - prosegue Cacciola - gli attaccanti, giorno dopo giorno, saranno sempre più brillanti e sono convinto che questa squadra farà tanti gol”.

Domani, a sorpresa, il Gela disputerà un’altra amichevole prima della Coppa. Il club locale ospiterà nella propria tana il Palazzolo, per il quinto test match estivo.