Incontro tra sindacato e amministrazione di Gela su progetti di vita per le persone con disabilità, avviso caregiver.

Gela - Si è svolto ieri sera a Gela l’incontro tra lo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati, e l’amministrazione comunale, chiesto dallo stesso sindacato. Presenti il sindaco Terenziano Di Stefano, la presidente del consiglio comunale Paola Giudice e l’assessora ai Servizi sociali Valeria Caci.

Al centro i “Progetti di vita individualizzati” per le persone con disabilità: quattro già completati, tre in istruttoria. Caci ha assicurato che gli uffici stanno lavorando anche sulle annualità arretrate, dal 2019 al 2021, per non rischiare di perdere i finanziamenti.

Il sindacato ha sollecitato la pubblicazione dell’avviso per i caregiver relativo al 2022. Sui fondi europei contro la povertà sanitaria, le parti hanno concordato un nuovo incontro con l’assessore alla Salute Filippo Franzone e il responsabile dell’Asp per il distretto di Gela.

Presente anche Pippo Di Natale, della segreteria regionale dello Spi Cgil Sicilia. “Confronto estremamente costruttivo - dichiara il sindacato - c’è piena intesa con l’amministrazione”.